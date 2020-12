LIVE | Diesel Anderson ontdoet zich van Razma, hoe begint Bunting aan zijn WK?

WK darts Van Duijvenbo­de stunt tegen oud-wereldkam­pi­oen Cross in thriller

0:03 Dirk van Duijvenbode heeft in de tweede ronde van het WK darts voor een sensatie gezorgd. De 28-jarige Nederlander was in een regelrechte thriller met 3-2 te sterk voor oud-wereldkampioen Rob Cross.