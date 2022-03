LIVE | Duitse coach neemt om oorlog ontslag bij Lokomotiv, Oekraïense topvoetballers vragen om steun

Slecht nieuws voor Ajax: doelman Pasveer voor acht weken uit de roulatie

Na Andre Onana en Maarten Stekelenburg moet Ajax in Remko Pasveer (38) wéér de eerste keeper voor maanden missen. Tot overmaat van ramp heeft ook de jonge Jay Gorter tijdens de warming-up in Lissabon een vingerblessure opgelopen. Daardoor heeft het nog op drie fronten actieve Ajax in Onana slechts één fitte selectiekeeper over.

28 februari