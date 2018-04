LIVE: Helmond Sport komt op gelijke hoogte in derby tegen FC Eindhoven

PSV/av-aan­voer­der Stephan Wijlaars uit coma, nog veel on­dui­de­lijk­he­den over oorzaak verwondingen

15:29 EINDHOVEN - Het is nog onduidelijk wat er in de nacht van zaterdag op zondag is gebeurd met Stephan Wijlaars, de PSV/av-aanvoerder die zeer zwaar gewond op straat in Eindhoven werd aangetroffen. De politie meldt dat Wijlaars inmiddels uit coma is en in beperkte mate aanspreekbaar. Hij is officieel nog niet gehoord.