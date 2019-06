LIVE | Federer wil Nadal na vijf zeges op rij nu ook verslaan op Roland Garros

De levende tennislegendes Rafael Nadal (33) en Roger Federer (37) staan vanmiddag in de halve finales op Roland Garros voor de 39ste keer tegenover elkaar. Nadal won vijf van de vijf eerdere ontmoetingen in Parijs, maar de laatste vijf partijen werden juist gewonnen door Federer. Lukt het de Zwitser nu eindelijk ook op Roland Garros? Volg het in ons liveblog.