LIVE | Helmond Sport wil goede start van 2021 een vervolg geven bij Jong Ajax

Fans Brabantse KKD-clubs woedend over besluit ESPN: ‘Zonder supporters geen betaald voetbal’

6 januari Het nieuws dat betaalzender ESPN, voorheen FOX Sports, nog maar vier duels in de Keuken Kampioen Divisie integraal gaat uitzenden, is hard aangekomen bij supporters. ‘Ik zou als club zeggen: als supporters niet kunnen kijken, gaan we niet meer voetballen.’