LIVE | Jansen brengt Geldrop naast ZSV, Gemert breidt voorsprong uit tegen EVV

Van Loon in achtertuin recordhou­der Preproloog

10:48 Sportief gezien is de Dakar Preproloog een niemandalletje. Toch had Erik van Loon zijn zinnen gezet op een nieuwe overwinning. Te meer daar het publieksevenement zaterdag voor het eerst in zijn woonplaats Eersel gehouden werd, op Landgoed Duynenwater.