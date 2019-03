Live: Jong Oranje - VS

Cairoli doet goede zaken bij afwezig­heid van wereldkam­pi­oen Herlings

17:59 Motorcrosser Antonio Cairoli heeft optimaal geprofiteerd van de afwezigheid van Jeffrey Herlings in het wereldkampioenschap van de MXGP. Na de zege in beide manches in de Grote Prijs van Argentinië pakte de 33-jarige Italiaan ook de winst in de Grote Prijs van Groot-Brittannië.