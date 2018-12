LIVE | Kan Wattimena voor verrassing zorgen tegen Anderson?

Video Manchester United swingt in eerste duel onder Solskjaer en walst over Cardiff heen

21:13 Het eerste duel van Manchester United onder interim-trainer Ole Solskjaer had niet beter kunnen beginnen. Cardiff City werd van de mat geveegd met maar liefst 5-1. Het was voor het eerst sinds het Ferguson-tijdperk dat United vijf keer doel wist te vinden in de Premier League.