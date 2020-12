LIVE | Kuivenhoven jaagt tegen Edgar op plaats in tweede ronde

PSV evenaart met Noorse debutant Oppegard nu al het eigen ‘kwanti­teits­re­cord’

19 december Voor Fredrik Oppegard (18) werd RKC-PSV een duel om nooit meer te vergeten. De 18-jarige Noorse linksback mocht van trainer Roger Schmidt in de slotfase debuteren voor de Eindhovense club. Het was een wat zenuwslopend debuut, want nadat hij eerder al klaar stond en weer moest gaan zitten, kwam het alsnog tot een entree in het veld.