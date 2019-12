LIVE | Kyle Anderson in problemen tegen Chinees Zong

Eruit in de eerste ronde Van Barneveld vernieti­gend voor zichzelf: ‘Ik ben amateur en hoor hier niet’

11:19 De afgang in de eerste ronde van zijn laatste WK is voor Raymond van Barneveld een onvergeeflijk verlies. Wat zaterdagavond het begin van een eervol afscheid moest worden, bracht de Nederlandse dartspionier op het diepste punt in zijn lange loopbaan. ,,Ik walg van mezelf.’’