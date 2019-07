LIVE | Langer Wimbledon-verblijf Bertens hangt aan zijden draad

Leeuwinnen bij wereldti­tel gehuldigd met rondvaart in Amsterdam

16:14 Mochten de Nederlandse voetbalsters zondag Verenigde Staten verslaan in de WK-finale, dan krijgen ze dinsdag een huldiging in Amsterdam. Op het programma van de viering staan een rondvaart over de Amsterdamse grachten en een groots onthaal op het Museumplein.