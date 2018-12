LIVE | Lewis simpel door, Dekker naar huis, Suljovic in actie

Steven Berghuis vraagteken voor duel met ADO

20 december Steven Berghuis heeft een kuitblessure opgelopen in het bekerduel van Feyenoord met FC Utrecht (1-0). De aanvaller moest zich in de rust laten vervangen. Trainer Giovanni van Bronckhorst weet nog niet of Berghuis zondag de laatste competitiewedstrijd voor de winterstop tegen ADO Den Haag kan spelen. ,,We moeten even kijken hoe erg het precies is.”