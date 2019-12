LIVE | McGeeney klasse beter dan Campbell in openingsfase

wk darts Wattimena sneuvelt in tweede ronde na thriller tegen Humphries

17:56 Jermaine Wattimena is er niet in geslaagd voor de tweede keer in zijn carrière de derde ronde van het WK te bereiken. In een bloedstollende partij, waarin het tempo heel hoog lag, moest The Machine Gun na een zenuwslopende verlenging het onderspit delven tegen Luke Humphries: 2-3.