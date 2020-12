LIVE | Meulenkamp hoopt voor derde keer in carrière tweede WK-ronde te bereiken

Video Van mishande­ling verdachte Promes hervat training bij Ajax na gesprek met directie

13:59 Quincy Promes heeft zich weer op het trainingsveld van Ajax laten zien. De 28-jarige aanvaller sprak gisteren en vandaag met de directie (Marc Overmars en Edwin van der Sar) en trainer Erik ten Hag, waarna hij zijn trainingskleren weer kon aantrekken. Promes werd zondag gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij, die in juli plaatsvond in een loods in Abcoude. Hij ontkent elke betrokkenheid.