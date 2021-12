LIVE | Michael Smith wil na Nederlander nu Ier uit toernooi knikkeren

Brand verslaat Van Empel in Superpres­ti­ge in Heus­den-Zol­der

Lucinda Brand heeft weer een overwinning geboekt in de Superprestige. De wereldkampioene versloeg haar jonge landgenote Fem van Empel na een wedstrijd over en langs het racecircuit van Heusden-Zolder in België. Het betekende voor Brand al haar vijfde zege in zes wedstrijden uit de Superprestigereeks, waarmee ze haar leidende positie in het klassement verstevigde. Alleen eind oktober in Ruddervoorde won Brand niet (vijfde).

