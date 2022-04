LIVE | Michael van Gerwen opent met kraker in Premier League Darts

Michael van Gerwen neemt het in de tiende speelronde van de Premier League darts in Manchester op tegen Jonny Clayton. ‘Mighty Mike’ pakte vorige week in Leeds zijn derde zege door James Wade in de finale met 6-1 te verslaan en is koploper in de prestigieuze dartscompetitie. Clayton is zijn naaste achtervolger.