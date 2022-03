LIVE | Michael van Gerwen verslaat Smith en plaatst zich voor het eerst voor finale

Voetbalpod­cast | ‘Dat amateurto­neel van Ajax over Wijndal, wat een kinderach­ti­ge onzin’

De eerste bekerfinalist is bekend: PSV. De ploeg van Roger Schmidt won eenvoudig van Go Ahead Eagles. In de AD Voetbalpodcast bespreken Etienne Verhoeff en Sjoerd Mossou die wedstrijd. Ze kijken ook vooruit naar Ajax-AZ, waar coach Erik ten Hag een oude truc uit de doos haalde bij de persconferentie.

6:00