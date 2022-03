LIVE | Michael van Gerwen wil uitzinnig publiek in Ahoy trakteren op mooie Premier League-avond

Video Michael van Gerwen strijkt neer in Rotterdam: dit moet je weten over de Premier Lea­gue-avond in Ahoy

De internationale dartstop strijkt neer in Rotterdam. Michael van Gerwen strijdt morgenavond met zeven anderen om de winst in de Premier League. De ex-wereldkampioen is in het voordeel. Hij zal namelijk worden gesteund door een uitzinnige menigte in Ahoy.

23 maart