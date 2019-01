LIVE | Nadal heeft 'Houdini-act’ nodig van Borg, Lendl en Agassi

Luuk de Jong over krappe PSV-zege: ‘Het was vrouwen en kinderen eerst’

26 januari Soms vraagt een kampioensrace om andere dingen dan mooi voetbal en dominant willen spelen. PSV was het na rust tegen FC Groningen helemaal kwijt en Luuk de Jong verwoordde dat na afloop treffend. ,,Het was vrouwen en kinderen eerst, zo zeg je dat geloof ik. Maar uiteindelijk pakken we wel de punten en daar gaat het om.”