LIVE | Noppert in problemen na verlies eigen set tegen Huybrechts

Badr Hari duikt na dramatisch einde kickboksdu­el op in Rotterdam­se dansclub

21:19 Na een dramatisch einde van kickboksgala Glory Collision 2, had niemand het misschien nog verwacht. Toch kwam de geblesseerde Badr Hari afgelopen nacht naar Club Blu in Rotterdam. ,,Hij was daar echt voor zijn fans. Daar heb ik bewondering voor’’, zegt clubmanager Tease.