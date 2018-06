LIVE: Nordin Amrabat traint al weer mee met Marokko, Kompany blijft bij België

België moet maandag bij het WK in de eerste groepswedstrijd tegen debutant Panama in Sotsji rekening houden met een defensief ingestelde tegenstander. De Panamese bondscoach Hernan Dario Gómez gaf zondag al zijn basisteam prijs. Daarin is ruimte voor slechts één echte aanvaller (Blas Pérez).



Panama begint verder aan het duel met vijf middenvelders en vier verdedigers. José Luis Rodriguez, die in de Belgische competitie voor AA Gent speelt, is één van de basisspelers in de middenlinie.



,,We hebben in de voorbereiding veel uitgeprobeerd en dit is het systeem waarin we ons het best voelen. Alles is in evenwicht en de afspraken zijn duidelijk. Het hele land staat achter ons, maar we moeten het hoofd koel houden'', liet Gómez weten. Panama scoorde in de laatste vijf wedstrijden slechts één keer, misschien wel door de behoudende tactiek van de bondscoach. ,,We hebben het nooit van ons scorende vermogen moeten hebben'', benadrukte Gómez. ,,Onze tegenstanders waren in de voorbereiding ook van een degelijk niveau, met heel wat Europese teams.''