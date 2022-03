LIVE | Pikant tennisduel in Mexico, twee Oekraïense profvoetballers komen om

PSV laat op korte termijn weer supporters toe bij de trainingen

PSV is van plan om snel weer open te gaan trainen, vooralsnog een keer per week. Zoals het er nu naar uitziet, gebeurt dit vanaf volgende week weer. Daarover moet nog wel een definitief besluit worden genomen. Door het opheffen van coronamaatregelen is er geen noodzaak meer om het trainingscomplex altijd dicht te houden voor supporters. Andere clubs organiseren ook weer open trainingen.

28 februari