LIVE | Pikant tennisduel in Mexico, UCI sluit Russische en Belarussische teams uit

VOORBESCHOUWING Roger Schmidt wil met gehavend PSV naar de bekerfina­le: ‘Een van de mooiste wedstrij­den voor elke club, in elk land’

PSV-trainer Roger Schmidt heeft geen enkele twijfel dat hij zijn spelers voor de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles van woensdagavond extra moet oppeppen. De beloning bij winst is een bekerfinale en dat is volgens Schmidt een van de mooiste wedstrijden die een voetballer kan meemaken met een team. ,,In elk land is dit zo'n speciale wedstrijd. Nee, ik heb geen enkele twijfel dat onze spelers dat niet weten of beseffen.”

1 maart