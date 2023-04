LIVE Premier League Darts | Anticlimax in Ahoy: Michael van Gerwen direct onderuit tegen Nathan Aspinall

Mats Wieffer geschorst voor mogelijke halve finale van Feyenoord

Mats Wieffer mist een mogelijke halve finale van Feyenoord in de Europa League. De middenvelder kreeg in de 18de minuut van de uitwedstrijd tegen AS Roma een gele kaart voor een overtreding op Bryan Cristante. Hij is daardoor geschorst voor de volgende Europese wedstrijd van zijn club uit Rotterdam.