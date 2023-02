LIVE Premier League Darts | Michael van Gerwen brengt spanning terug tegen Nathan Aspinall

LIVE Europa League | Gudelj in de basis bij Sevilla, Luuk de Jong onder­steund door Saibari, Simons en Til

Vanavond hervat PSV de Europa League-campagne. De ploeg van Ruud van Nistelrooij gaat op bezoek bij Sevilla FC, de nummer twaalf van La Liga. Vooral voor Luuk de Jong een bijzonder duel. Hij maakte namens die club in 2020 twee treffers in de Europa League-finale tegen Inter. Mis niets in ons liveblog.