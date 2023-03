LIVE Premier League Darts | Michael van Gerwen laat weinig heel van Peter Wright en staat in finale

Bijzondere momenten voor druk handbal­baas­je Robin Schoenaker uit Bergeijk

Robin Schoenaker (27) uit Bergeijk heeft tropenmaanden achter de rug. Hij werd voor het eerst vader, heeft een nieuwe baan en stond op het WK. ,,Zo bekeken zitten er weinig uren in een dag”, zegt de handbalinternational, die woensdag in Eindhoven met Oranje Kroatië de baas was.