LIVE: Servië haalt keihard uit naar FIFA, Durmaz kop-van-jut

Het is dé affaire van de laatste dagen: het juichgebaar van de Zwitsers Granit Xhaka en Xherdan Shaqiri na hun goals tegen Servié. Met het zogenaamde 'Doppeladler'-gebaar verwezen ze naar hun Albanees-Kosovaarse roots, een provocatie naar Servië, vindt de tuchtcommissie van de FIFA ook. Ze stelde een onderzoek in.



Maar voor Servië is dat niet genoeg. In een interview met de BBC haalt de president van de Servsche bond keihard uit naar de FIFA. ,,We voelen ons bruut bestolen'', zegt Slavisa Kokeza. ,,Niet alleen Zwitserland was tegen ons, ook de FIFA. ,,Hoe kan het dat de FIFA een Duitse arbiter aanstelde bij een duel van een land dat half-Duits is? En waarom kreeg Mitrovic op basis van de VAR geen pingel? Dit was geregiseerd.'' En over het incident met Xhaka en Shaqiri zei Kokeza: ,,Een schandaal, om je rot te schamen. Is het iedereen opgevallen dat een van de Zwitserse spelers zelfs een vlag op zijn schoen had staan van een niet-bestaand land?'' Waarmee hij verwees naar Kosovo.