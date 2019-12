LIVE | Spanjaard Reyes grijpt laatste kans tegen Filipijn Ilagan in vermakelijke partij

WK dartsDag vijf van het WK darts in Londen is aangebroken. Vanavond komt met Jeffrey de Zwaan een Nederlander in actie, maar vanmiddag zien we, naast de gebruikelijke Britse deelnemers, onder andere twee Oostenrijkers, een Filipijn, een Pool, een Australiër én een Spanjaard aan het werk in het Alexandra Palace. Mis hier niets!



LIVE tussenstand:

Eerste ronde (best of five)

Cristo Reyes - Lourence Ilagan 1-2



Uitslagen

Eerste ronde (best of five)

Ryan Searle - Robbie King 3-2



Programma:

Eerste ronde (best of five)

Rowby-John Rodriguez - Noel Malicdem



Tweede ronde (best of five)

Krzysztof Ratajski - Zoran Lerchbacher