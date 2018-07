LIVE: 'Supercounter' laat Japan huilen, eerste échte test Engeland

Eerste test voor Engeland.

Voor Engeland staat in Moskou de eerste serieuze test op het programma. In de achtste finale is Colombia de tegenstander van het land, dat sinds 2006 op een wereldtitelstrijd geen wedstrijd in de knock-outfase meer overleefde. Engeland won in de groepsfase simpel van Tunesië en Panama. Van België werd weliswaar verloren, maar toen stond er weinig meer op het spel. Bondscoach Gareth Southgate liet zijn beste spelers ook op de bank en leek niet te treuren om de kleine nederlaag. ,,Maar nu komt het moment van de waarheid'', liet spits en aanvoerder Harry Kane in aanloop naar de ontmoeting weten. De eerste achtste finale van de dag is in Sint-Petersburg en gaat tussen Zweden en Zwitserland.