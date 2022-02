LIVE | Taekwondobond neemt Poetin zwarte band af, TeamNL wil maatregelen tegen Rusland op Paralympics

Internationale RSI-dag Rsi en thuiswer­ken: ‘Geen dure middelen nodig om klachten te voorkomen’

De overheid adviseert Nederlanders om waar mogelijk de helft van de tijd thuis te werken. Maar ook, of misschien wel júíst, op de thuiswerkplek kunnen nek-, schouder- en rugklachten ontstaan. In tegenstelling tot op kantoor ontbreekt het er vaak aan goed werkmeubilair. En zonder loopjes naar de koffieautomaat of vergaderruimte zitten werknemers nog langer in dezelfde houding. Leidt dat tot meer rsi-klachten?

8:10