LIVE | Tim van Rijthoven krijgt publiek op Wimbledon gek met setwinst tegen Novak Djokovic

Rinus ‘Veekay’ laat zich weer zien: vierde in Indy 200 op Mid-Ohio

Rinus van Kalmthout heeft zich weer van voren laten zien in de IndyCar. De Hoofddorper, die in de Verenigde Staten racet onder de naam Veekay, eindigde als vierde in de Honda Indy 200 op het circuit van Mid-Ohio in Lexington.

21:47