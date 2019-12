LIVE | Tweevoudig wereldkampioen Anderson sluit avond af

Programma 16 december

Eerste ronde (Best of five)

• Steve Lennon - Callan Rydz: 2-3

• William O’Connor - Marko Kantele: 3-0

• Vincent van der Voort - Keane Barry: 3-0



Tweede ronde (Best of five)

• Gary Anderson - Brendan Dolan: 0-0 (tussenstand)