LIVE | Van de Zandschulp hard op weg naar kwartfinales US Open met voorsprong tegen Schwartzman

Vierde ronde US OpenBotic van de Zandschulp wacht op de US Open een volgend avontuur. De Nederlandse tennisser strijdt met de kleine Argentijn Diego Schwartzman om een plek in de kwartfinales in New York. Dankzij zijn eerdere zes zeges (waarvan drie in de kwalificaties) dringt Van de Zandschulp sowieso de top 100 binnen en weet hij zich al verzekerd van ruim 220.000 euro aan prijzengeld. Mis via ons liveblog niets van de partij in de vierde ronde.



Eerste set: 6-3 voor Van de Zandschulp

Tweede set: 6-4 voor Van de Zandschulp