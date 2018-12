LIVE | Van den Bergh laat Clayton zweten op avond vol verrassingen

WADA krijgt in Moskou niet gewenste info

21 december Antidopingbureau WADA is teruggekeerd van een bezoek aan het laboratorium van Moskou zonder de gewenste en geëiste data te hebben ontvangen. Dat liet een woordvoerder van de organisatie vrijdag weten. Het wel krijgen van de betreffende informatie over het eventuele dopingverleden van Russische atleten was een voorwaarde om het Moskouse lab te weer te erkennen en de accreditatie terug te geven.