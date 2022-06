LIVE | Van den Bergh veel te sterk voor Noppert en strijdt met Van Duijvenbode om titel in Ziggo Dome

Estafette­zwem­sters eindigen als vijfde in WK-finale 4x100 wissel, 20ste WK-plak Sjöström

De Nederlandse estafettezwemsters hebben op de slotdag van de WK langebaan in Boedapest naast een medaille op de 4x100 meter wisselslag gegrepen. Kira Toussaint, Tes Schouten, Maaike de Waard en Marrit Steenbergen zwommen een Nederlands record in 3.57,24, dat al sinds 2012 op 3.57,28 stond. Ze finishten als vijfde in de finale.

