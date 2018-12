LIVE | Van der Voort in actie voor tweede ronde WK

Update Kogel door de kerk: Van Aert voor drie jaar naar Jum­bo-ploeg

8:25 Wout van Aert is momenteel met de Jumbo-ploeg mee op trainingskamp in het Spaanse Sant Feliu de Guíxols. Hij tekende inmiddels een contract voor drie seizoenen bij Jumbo-Visma. Vrijdag is de presentatie.