LIVE | Van Duijvenbode moeizaam op voorsprong tegen Koltsov

Ineens staat ‘Maurinho’ achterin zijn mannetje bij PSV en bezorgt hij trainer Schmidt extra werk

Zes keer op rij stond Mauro Júnior bij PSV in de eredivisie in de basis. Niet op het middenveld, maar als linksback. De Braziliaan komt na een periode zonder veel perspectief ineens bovendrijven bij PSV en dat is bijzonder, omdat hij voor 2020 nooit als vleugelverdediger speelde.

8:48