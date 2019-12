LIVE | Van Gerwen in eigen set precies op tijd bij de les, stand weer gelijk

Worst wint Nederlands onderonsje onder het kunstlicht in Diegem, Kastelijn derde

19:02 De Superprestige-wedstrijd in het Belgische Diegem is bij de vrouwen op een Nederlands feestje uitgedraaid. Ceylin del Carmen Alvarado had de zege voor het grijpen, maar moest na de laatste trappenpassage toch haar meerdere erkennen in Annemarie Worst. De Neerkantse Yara Kastelijn maakte het Nederlandse feest compleet.