LIVE | Vrouw krijgt ‘Ally Pally’ op de banken, straks De Zwaan in actie

League Cup Aston Villa verslaat jongste Liverpool ooit met speels gemak en gaat naar halve finale

22:55 Aston Villa heeft zich als eerste club geplaatst voor de halve finales van de League Cup. De club uit Birmingham won vanavond op Villa Park met 5-0 van Liverpool, maar die prestatie was minder knap dan het lijkt. De gemiddelde leeftijd bij Liverpool was namelijk 19 jaar en het gemiddelde rugnummer was liefst 67.