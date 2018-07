LIVE: Wedkantoren in paniek, klachtenregen bij BBC

Wedkantoren in paniek

De Engelse wedkantoren zijn in tikkeltje in paniek. Ze verwachten ruim miljoen euro verlies te draaien als Engeland wereldkampioen wordt. Engeland was vooraf ingeschaald als een longshot voor de wereldtitel met 16:1. Nu staan de Three Lions op 5:2. De bookies gaan helemaal de boot in als Harry Kane topscorer wordt, want ook die had geen beste quotering. William Hill-woordwoerder Joe Crill in de Mirror: ,,We hebben alleen op de kwartfinale tegen Zweden als een half miljoen pond verloren en er staat nog een enorm bedrag uit als Engeland echt wereldkampioen wordt. Desalniettemin zijn ook wij door het dolle. It’s coming home!''