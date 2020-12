LIVE | Wereldrecordhouder Evans opent middag, welke vorm heeft Anderson meegenomen?

Olivier Boscagli gaat met goed gevoel de kerst in: ‘2020 is totaal verschil­lend voor mij’

22 december Olivier Boscagli is een van de PSV’ers met de meeste minuten en bekroonde zijn optreden tegen VVV-Venlo (4-1 overwinning) met een fraaie kopbal. Voor de jonge Fransman is er in een jaar tijd veel veranderd, erkende hij. ,,Dit jaar is totaal verschillend. Ik speel veel en heb veel vertrouwen.”