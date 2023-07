LIVE Wimbledon | Van de Zandschulp verliest eerste set tegen Zhang en is zoekende naar houvast

Feyenoord werkt eerste groepstrai­ning af en meldt komst nieuwe keepers­trai­ner

Feyenoord heeft Jyri Nieminen aangesteld als keeperstrainer voor het eerste elftal. De 35-jarige Fin komt over van het Amerikaanse New York Red Bulls. Hij is bij de landskampioen de opvolger van de vertrokken Khalid Benlahsen.