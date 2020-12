LIVE | Wisselvallige Wattimena als vijfde Nederlander naar derde ronde

Poll Het Wereldelf­tal van 2020: kies uit 55 spelers en 5 trainers

16 december Ook het voetbaljaar 2020 was, uiteraard, apart. De competities lagen lang stil, het publiek moest thuisblijven en het EK werd uitgesteld. Maar het swingende Bayern München won de Champions League, Sevilla de Europa League. En Liverpool werd voor het eerst sinds 1990 weer eens landskampioen. Wij willen je hulp bij het samenstellen van een wereldelftal over 2020. Namens deze site geeft verslaggever Mikos Gouka zoals elk jaar de voorzet met vijf keuzemogelijkheden per positie. Welke elf voetballers zou jij opstellen? En welke trainer zou deze ploeg moeten leiden? Bekijk onder de poll een korte profielschets van álle genomineerden.