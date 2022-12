LIVE WK darts | ‘Ally Pally’ uitzinnig bij WK-debuut van tienersensatie Beau Greaves, later Michael Smith in actie

Zorgen over gearres­teer­de sportlegen­de Os­taptsjoek in Belarus

Voormalig kogelstootster Nadezja Ostaptsjoek is aangehouden in Belarus en zou in een gevangenis in Minsk zitten. Oppositieleider Svetlana Tichanovskaja uitte haar zorgen over het lot van de 42-jarige sportvrouw, die een beroemdheid is in haar land.

15 december