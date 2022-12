LIVE WK darts | Danny van Trijp hoopt op stunt tegen Jonny Clayton, Danny Noppert op gemakje door

Nog vier partijen en dan zitten alle wedstrijden in de tweede ronde van het WK darts erop. Ook vanavond krijgen we nog twee Nederlanders in actie: Danny Noppert en Danny van Trijp. Volg het liveblog hieronder.