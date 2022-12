LIVE WK darts | Dirk van Duijvenbode treft Tsjech met hoogste toernooigemiddelde tot nu toe

Zege op Argentinië belangrij­ke opsteker voor hockeyers richting WK

De Nederlandse hockeyers hebben hun eerste zege in de Pro League geboekt. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmée won in Santiago del Estero van thuisland Argentinië: 4-2. De Nederlandse vrouwen sloten het vierluik uit de landencompetitie in Argentinië af met een 2-0-zege op het gastland.

