LIVE WK darts | Michael van Gerwen komt echt op stoom en loopt uit na formidabele set

Podcast In het wiel | De curieuze plaspil­zaak van Chantal Blaak

In deze aflevering van de podcast van In Het Wiel bespreken Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam de curieuze plaspilzaak van Chantal Blaak. Voordat ze bij die zaak bespreken, maken ze ‘een rondje langs de velden’. Over Cavendish en Bol, over het ontslag van Lopez en over Pierre Roland.

13:43