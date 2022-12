LIVE WK darts | Michael van Gerwen stuurt Dirk van Duijvenbode naar huis en gaat overtuigend naar kwartfinale

Nadat het Belgische onderonsje in de vierde ronde allerminst een kraker werd (Dimitri van den Bergh won met 4-0 van Kim Huybrechts), werd het bij de Nederlandse clash vrijdagavond ook niet heel spannend. Dirk van Duijvenbode had vooraf het gooien op de bull gewonnen, zodat hij de partij mocht beginnen. Maar dat voordeeltje was hij al meteen kwijt toen Van Gerwen in de eerste leg een break plaatste. Aubergenius probeerde met vertragingstactiek het ritme van de Brabander te breken, maar dat mislukte.

Van Duijvenbode: ‘Ik verlies omdat ik er geen geloof in heb’

Van Duijvenbode stond na afloop ontgoocheld Viaplay te woord. ,,Tja, in de derde leg had ik al in de gaten dat het vanavond niet zou gaan lukken. Ik was prima ontspannen. Ik ben gewoon teleurgesteld in mezelf. Ik krijg een paar kansen, maar ik krijg ineens zweethanden. Dat heb ik nooit. Ik heb gewoon mezelf teleurgesteld.”

Aubergenius kon er geen kraker van maken en baalde daar duidelijk van. ,,De enige keer dat ik ergernis had was toen hij even tegen mijn hand aanliep. Toen was ik even niet zo blij met hem, maar daar verlies ik niet op vanavond. Ik gooi goed dit jaar, maar blijkbaar ben ik nog niet goed genoeg voor deze handel. Ik ben gewoon teleurgesteld in wat ik zelf laat zien. Als je verliest mag je niet klagen heb ik geleerd en dat probeer ik nu dan ook niet te doen, hoe moeilijk dat soms ook is voor mij", zei hij. ,,Ik verlies hier gewoon omdat ik er geen geloof in heb. Hij was te pakken vandaag, maar ik ben niet in de buurt geweest. Ik heb een meerjarenplan opgezet. Ik had verwacht dat ik verder zou zijn dan dit. Niet dat ik zou gaan winnen, maar wel dat ik dichter in de buurt van hem zou komen. Ik had heel graag voor meer spanning en spektakel gezorgd.”