Live World Matchplay | Michael van Gerwen komt in finale tegen Gerwyn Price op gelijke hoogte

Hij won het toernooi al in 2015 en 2016, vanavond kan Michael van Gerwen voor de derde keer het World Matchplay winnen. Tegenstander in de Winter Gardens in Blackpool is Gerwyn Price. Volg de finale van begin tot einde in ons liveblog.