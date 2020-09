LIVE | Zeil gaat van Baan 14, Bertens en Errani mogelijk snel van start

profiel Dit kan PSV donderdag in de Europa Lea­gue-play-offs verwachten van Noorse grootmacht Rosenborg BK

7:30 Dé grootmacht van Noorwegen, die al drie Europese voorrondes overleefde en deze week nog een oude bekende haalde. Maar ook een ploeg die de titel in eigen land kan vergeten. Dat is wat PSV donderdag (19.00 uur) in de play-offs van de Europa League kan verwachten van Rosenborg BK.